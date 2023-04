Il responsabile della scuola calcio granata Silvano Benedetti ha annunciato la separazione con il Toro al termine del contratto

La notizia era nell’aria da un po’ anche se non c’erano ancora conferme, ma adesso manca solo l’ufficialità. Silvano Benedetti, storico responsabile della scuola calcio granata, al servizio da ben 22 anni, lascerà la società al termine della stagione in corso. Il 57enne, infatti, ha scelto di non prolungare ulteriormente gli accordi con il Toro, ponendo fine a una storia iniziata ormai nel 1980 da giocatore, quando Benedetti iniziava la trafila nel vivaio.

Le parole di Benedetti

Lo stesso responsabile della scuola calcio ha comunicato la sua decisione, intercettato in Sardegna dove si trovava per il torneo “Selis”. Benedetti ha anche confermato che non è stata la società a portarlo ad abbandonare ma che Cairo ha provato a convincerlo, non riuscendo nel suo intento. “Circa un paio di settimane fa Cairo mi aveva chiamato a Milano: ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato a lungo, aveva orecchiato la possibilità che dicessi basta. Ha cercato di trattenermi, di farmi cambiare idea. Lo ringrazio anche per questo, come per la fiducia che mi ha sempre manifestato da quando mi confermò nel Torino, nel 2005, dopo il fallimento della gestione precedente. Le motivazioni che mi spingono a questa scelta, sicuramente non semplice, sono personali. Dopo 22 anni di lavoro è arrivato il momento di prendermi una pausa. Una qual certa stanchezza è inevitabile. Di sicuro, però, non passerò alla Juve, come tempo fa fu scritto da qualcuno sui social, velenosamente, in modo totalmente falso“, ha dichiarato.