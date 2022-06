Sattolo ha vestito la maglia del Torino dal 1966 al 1974, è stato il video di Vieri prima e di Castellini poi

Lutto in casa Toro: è morto Franco Sattolo, ex portiere granata dal 1966 al 1974. A settembre avrebbe compiuto 86 anni. Sattolo con il Torino ha vinto le Coppe Italia del 1968 e del 1971, fu acquistato dalla Sampdoria per il ruolo di vice di Lido Vieri e fu poi anche il vice di Luciano Castellini: l’esordio con la maglia granata avvenne nel ’67 in un derby con la Juventus finito 0-0 in cui fu tra i migliori in campo. In totale negli otto anni al Torino ha collezionato 69 presenze.