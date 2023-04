Dalla Scuola calcio alla Serie A: tanti i granata pescati da Benedetti e cresciuti nel vivaio prima di arrivare nella massima serie

Silvano Benedetti, responsabile della Scuola Calcio del Torino dal 2001, a fine stagione lascerà i granata. “Lascio, ma non vado alla Juve”: queste sono state le sue parole. L’ultimo rinnovo di contratto è arrivato il 28 luglio 2020, fino al 30 giugno 2023. Così l’ex calciatore del Toro classe 1965, andrà in scadenza e potrà accasarsi in altre società. In questi anni ha dimostrato di saper fare alla grande il suo mestiere, scoprendo molti talenti che sono arrivati in Serie A.

I talenti scoperti da Benedetti

Uno dei principali talenti scovati da Benedetti è proprio Alessandro Buongiorno. L’attuale difensore del Torino è cresciuto in granata ed è arrivato in Prima Squadra con dedizione e sacrificio. Quando non c’è Rodriguez in campo, è lui il capitano: non c’è cosa più bella per un ragazzo nato e cresciuto a Torino. Un altro giocatore scoperto è Vittorio Parigini, centrocampista offensivo/attaccante classe 1996. Sotto la guida di Ventura e Mazzarri non ha avuto molta fortuna in granata, attualmente gioca in Serie B al Como.

Aramu e Barreca

Nella lista ci sono poi due giocatori del 1995: Mattia Aramu e Antonio Barreca. Il primo lo scorso anno era in Serie A al Venezia (ha anche segnato al Toro), quest’anno invece è in Serie B al Genoa. Il secondo invece ha conquistato la promozione in Serie A con il Lecce, poi in questa stagione è passato al Cagliari. Svincolato a gennaio, dopo due anni fuori dal progetto di Juric, anche Simone Edera è stato scoperto da Benedetti. Lui in Prima Squadra ha giocato, prima con Sinisa Mihajlovic che lo ha trattenuto dopo averlo visto in ritiro, poi con Moreno Longo, già suo allenatore in Primavera.

Millico e Kean

Da citare anche Vincenzo Millico, che ha esordito in Serie A con Mazzarri e adesso si trova al Cagliari. Moise Kean, nonostante sia poi passato alla Juventus, aveva iniziato la Scuola Calcio al Torino. Questi sono solo alcuni dei giovanissimi talenti scovati da Silvano Benedetti, che lascerà il Toro.