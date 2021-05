Vigorito ha deciso di punire i propri giocatori per la retrocessione: il Benevento arriverà a Torino in pullman anziché in aereo

Circa 900 chilometri di autostrada separano Benevento da Torino, una lunga lingua di asfalto che la squadra di Pippo Inzaghi percorrerà tutta in pullman per arrivare domenica sera a giocare all’Olimpico Grande Torino contro la formazione granata: è questa l’insolita punizione pensata dal presidente Oreste Vigorito per la retrocessione in serie B. Niente comodo viaggio in aereo o su un treno ad alta velocità, ma un interminabile viaggio in pullman che ricorda tanto quelli che da adolescenti si facevano nelle gite scolastiche.