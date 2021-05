Dopo quattro stagioni in granata, Nicolas Nkoulou dirà addio al Torino dopo la sfida contro il Benevento

Si avvicina sempre di più l’ultima giornata di campionato, che senza dubbio si prospetta anche l’ultima partita che vedrà insieme giocatori e club. La quarta stagione in granata del camerunese sarà quella in cui si scriverà la parola fine, come noto. Resta però ancora un match da giocare: domenica infatti il Toro affronterà in casa il Benevento. Con la salvezza in tasca, chiudere con una vittoria sarebbe l’happy ending perfetto per il giocatore, anche se per la squadra è stata una stagione in cui c’è davvero poco da festeggiare.

Nkoulou, ancora un’occasione con il Toro

Un Toro da rifondare per evitare di ripetere gli errori che hanno caratterizzato le ultime due stagioni: questo ciò che attende la società e che mette di conseguenza tutti in discussione. Nicolas Nkoulou, che aveva già espresso la volontà di lasciare il club in passato potrebbe essere quindi finalmente accontentato. Centotrentacinque partite e sei gol dopo il suo arrivo, avvenuto nell’agosto del 2017, quando sulla panchina granata c’era Mihajlovic, la sua avventura sotto la Mole sembra essere vicina alla conclusione.

Nkoulou, il Benevento per chiudere in bellezza in granata

Il Benevento è l’ultima occasione per onorare quella maglia così difficile da indossare, soprattutto ultimamente, ma estremamente carica di significato. Nkoulou è perciò pronto a mettersi a disposizione di Nicola ancora un’ultima volta per difendere quella rete troppo spesso violata. Il camerunese, reduce da una stagione di alti e bassi, proverà a dare l’addio al Toro nel migliore dei modi. Che però il calcio sia uno sport che spesso riserva sorprese, come avvenuto ad inizio stagione lo scorso anno, con il difensore granata che, dopo diverse diatribe con la società si è convinto a restare, si sa. Solo il tempo dirà se anche questo è il caso.