Il confronto tra il Torino di Marco Giampaolo e quello di Davide Nicola: stravince l’attuale tecnico granata

Il Toro, con la salvezza già acquisita dopo il pareggio contro la Lazio, si appresta ad affrontare senza pressioni il Benevento, terza squadra a essere retrocessa in B. Nicola si ritroverà contro la prima squadra affrontata da allenatore del Toro. Non considerando il match di andata tra la squadra di Filippo Inzaghi e i granata, Nicola e Giampaolo hanno affrontato le stesse 18 squadre di serie A, ma con un trend decisamente diverso: basti pensare che furono appena 13 i punti conquistati dal tecnico abruzzese, tanto che Nicola ereditò una squadra al penultimo posto in classifica. Ben diverso il ruolino di marcia di Nicola che, nelle stesse diciotto partite, ha conquistato 22 punti portando la formazione granata alla salvezza.

Con Giampaolo il Torino subiva più reti

Con Nicola la difesa è diventata anche più solida: le reti incassate dal Toro di Giampaolo sono state 35 contro le 31 dell’attuale tecnico granata. Con il cambio di tecnico i granata, quindi, il rendimento della difesa è migliorato: un dato quasi sorprendente se si pensa alle 11 reti in 2 partite contro Milan e Spezia. Invece per quanto riguarda i gol segnati da Belotti e compagni con Giampaolo sono stati 26, mentre con Nicola solo 21. Ma a fare la differenza tra i due tecnici ovviamente sono stati i risultati.

Torino tra Giampaolo e Nicola solo 7 vittorie

Il dato più eclatante tra tutti è sicuramente quello che dice che il Toro tra Giampaolo e Nicola ha raccolto solo 7 successi. Il minimo di vittorie ottenute al termine di un campionato di serie A dalla squadra granata è di 8 ed è accaduto nelle stagioni 2007/2008, 2008/2009 e 2012/2013, quindi tutte con Cairo presidente del Toro. Sempre considerando le 18 squadre affrontate da entrambi i tecnici, quindi escludendo ancora un anno volta il match contro il Benevento, Giampaolo ha ottenuto 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nicola invece ha conquistato 5 successi, 7 pareggi e 6 sconfitte. Con Nicola il Toro ha fatto meglio ma la stagione rimane comunque molto deludente.