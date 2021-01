Contro il Benevento sarà la prima partita per Nicola sulla panchina granata: fin qui le vittorie del Toro sono arrivate solo in trasferta

Venerdì sera allo Stadio Ciro Vigorito contro il Benevento si vedrà in scena il primo Toro di Davide Nicola. Il nuovo tecnico granata avrà l’arduo compito di portare la squadra alla salvezza. I granata attualmente si trovano al 18 posto in classifica con 13 punti e dovranno cominciare a raccogliere risultati positivi, a partire dal match contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Il Toro con l’ex tecnico Marco Giampaolo aveva vinto solo in due occasioni. La prima volta nella sfida contro il Genoa a Marassi, partita che terminò 1 a 2. La seconda vittoria invece nella prima partita del 2021, quando i granata vinsero 0 a 3 contro il Parma.

I numeri degli Stregoni in casa

La squadra allenata da Filippo Inzaghi sta conducendo un ottimo campionato. I giallorossi sono all’11 posto in classifica con 21 punti. Il bilancio delle partite giocate in casa però è più negativo che positivo, infatti nella maggior parte degli incontri disputati tra le mura amiche il Benevento è uscito dal campo raccogliendo 0 punti. Lo score del Benevento allo Stadio Ciro Vigorito è di 2 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. I 3 punti sono arrivati contro Bologna e Genoa. Contro Juve e Lazio solo pareggi e infine in casa i giallorossi hanno perso contro Inter, Napoli, Spezia, Milan e Atalanta. A partire dal match contro il Toro sicuramente la squadra campana vorrà migliore il bilancio dei risultati raccolti allo Stadio Ciro Vigorito. E vorrà anche rialzare la testa dopo l’ultima sconfitta arrivata contro il Crotone domenica scorsa.

Benevento: solo 9 gol segnati in casa

Un problema per la squadra di Inzaghi è quello di trovare la via del gol negli incontri in casa. Fin qui sono solo 9 le reti messe a segno dalla squadra giallorossa. L’ultimo gol segnato dal Benevento in casa porta la firma di Marco Sau (squalificato contro i granata) , che ha siglato una rete nel match contro l’Atalanta finito 1 a 4 per la squadra bergamasca. L’attaccante ex Sampdoria in questa stagione si era sbloccato proprio allo Stadio Ciro Vigorito contro il Genoa. Infine, per quanto riguarda le reti subite in casa, il Benevento ha incassato 18 reti delle 34 totali.