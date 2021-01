I precedenti di Benevento-Torino / La squadra campana e quella granata si sfideranno per la seconda volta nel campionato di Serie A

La partita tra Benevento e Torino, con fischio d’inizio alle 20:45, sarà il secondo incontro tra i due club in casa dei giallorossi in Serie A (il primo in assoluto fu un match di Coppa Italia). Una sfida che avrà un valore particolare per Davide Nicola il quale siederà per la prima volta sulla panchina del Toro. Un match importante per i granata per uscire dalla zona retrocessione, contro un avversario ostico che sta disputando un ottimo campionato. Infatti il Benevento di Filippo Inzaghi, dopo 18^ giornate di campionato, si trova all’11 posto con 21 punti. Ma i precedenti tra gli Stregoni e il club granata sono a favore del Toro. Sia quello di Serie A che quello in Coppa.

Un precedente in A, una vittoria

Il primo ed unico incontro sul campo del Benevento in Serie A risale al 10 settembre 2017, quando il Toro di Sinisa Mihajlovic si trovò di fronte il Benevento che era appena salito in serie A, allenato da Marco Baroni. I granata, sotto una forte pioggia e dopo un match molto combattuto, riuscirono a portare a casa i 3 punti, vincendo 1-0 con gol di Iago Falque al 93’ minuto. Lo spagnolo trovò il gol dopo un fantastico assist di Ljajic. Proprio quel Iago Falque che domani sera il Toro si ritroverà contro e che nell’ultimo match di campionato contro il Crotone ha ritrovato il gol.