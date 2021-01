Moreno Longo è il nuovo allenatore dell’Alessandria, il tecnico ha però rivelato di essere stato contattato anche dal Torino

C’era anche Moreno Longo tra i candidati alla panchina del Torino per il dopo Giampaolo: lo abbiamo raccontato domenica, spiegando come il tecnico che aveva portato la squadra alla salvezza fosse in lizza insieme a Davide Nicola (su cui è poi caduta la scelta finale) per la sostituzione dell’allenatore abruzzese. La conferma è ora arrivata dallo stesso Longo, nel corso della conferenza stampa di presentazione all’Alessandria, squadra di cui da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore.

Longo: “Col Torino abbiamo parlato”

“Abbiamo parlato. Ho ricevuto la telefonata del Torino sabato sera (dopo la partita pareggiata contro lo Spezia, ndr)“ ha dichiarato Longo. “Ringrazio pubblicamente le persone che mi hanno cercato per offrirmi questa possibilità, come sempre nel calcio ci sono valutazioni che si fanno. C’è chi dice che ho fatto una scelta controcorrente, ma è controcorrente per chi non la pensa come me. Il calcio mette di fronte a delle situazioni tipa questa dove ti si accendono delle motivazioni particolari, questo progetto mi ha messo nella condizione di voler accettare questa sfida molto affascinante” ha poi proseguito l’allenatore parlando della sua scelta di accettare la proposta dell’Alessandria.