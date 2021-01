La probabile formazione del Benevento / Assente pesanti per Inzaghi: Glik, tra gli ex del match, verso la titolarità

Benvento-Torino aprirà la diciannovesima giornata di campionato con l’anticipo del venerdì. Il calcio d’inizio – in programma per le 20.45 allo stadio comunale “Ciro Vigorito” – si avvicina e sia che Nicola, neoarrivato in casa Toro per guidare la panchina granata, che Inzaghi, devono effettuare le ultime valutazioni. Il tecnico giallorosso dovrà stare attento: oltre alle novità del Torino, c’è il problema delle assenze pesanti che affliggono i suoi. Volta, Letizia, Moncini e Schiattarella gli indisponibili, con l’aggiunta di Sau squalificato per due giornate.

La probabile formazione delle Streghe:

Un 4-3-2-1 ricco di novità quello che potrebbe proporre Pippo Inzaghi contro i granata. Se tra i pali c’è Montipò, una delle poche conferme del club, la difesa vedrà invece Maggio e Barba terzini, con Glik e Tuia in mezzo. Il centrocampo potrebbe invece essere composto da Ionita e Hetemaj, assieme a Dabo, al posto di Schiattarella. In attacco dovrebbe invece tornare Lapadula nell’undici titolare, assieme a Caprari ed uno tra Tello ed Improta, entrambi disponibili per quel ruolo. Iago Falque potrebbe subentrare nel secondo tempo, come ha fatto a Crotone. E lo stesso dicasi per Insigne.

Benevento, la formazione contro il Torino

Probabile formazione Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. A disp. Lucatelli, Manfredini, Gori, Caldirola, Foulon, Pastina, Viola, R. Insigne, Basit, Masella, Iago Falque, Di Serio. All. Inzaghi

Indisponibili: Volta, Letizia, Moncini, Schiattarella.

Squalificati: Sau.