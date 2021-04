All’88’ l’arbitro aveva ammonito Mandragora per un fallo su Bentancur, l’uruguaiano ha però fatto togliere il giallo al granata

Vedere gesti di fair play in un campo da calcio è cosa rara, specialmente in un derby. Per questo motivo la sportività mostrata ieri di Rodrigo Bentancur nei minuti finali di Torino-Juventus va apprezzato: il centrocampista uruguaiano ha infatti fatto togliere l’ammonizione a Rolando Mandragora. Ma andiamo con ordine: all’87’ l’arbitro Fabbri ha ravvisato un intervento irregolare a centrocampo del calciatore granata ai danni di quello bianconero, un fallo che gli era sembrato punibile con il giallo per la durezza. Bentancur ha invece immediatamente spiegato al direttore di gara di non aver subito un intervento particolarmente rude convincendo Fabbri a tornare sui suoi passi e togliere l’ammonizione a Mandragora.