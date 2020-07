Cairo e il confronto col passato nei derby: il Toro prima non perdeva così tanto - Toro.it

Il diciottesimo derby perso su ventidue giocati scava in una voragine: il Torino di Cairo, contro la Juventus, ha vinto solo una volta. Ma prima…

Fare il confronto con il passato può essere metodologicamente fallace perché i contesti cambiano, i valori mutano. Eppure quando una tendenza si sedimenta in un arco temporale lungo quindici anni il paragone può far avvertire una differenza, e addirittura dare uno spunto per spiegarla. È il caso della presidenza Cairo e del rapporto che nel corso di questa si è costruito (o meglio, si è incrinato) con i derby. Il Torino, sabato, ha perso la sua diciottesima stracittadina contro la Juventus da quando l’imprenditore alessandrino è alla guida del club. Per il resto sono arrivati tre pareggi e una (una!) sola vittoria, nell’aprile 2015.

Con Cairo una vittoria in 15 anni nel derby

Fermarsi qui, appunto, lascerebbe davanti a chi legge la realtà di dati inequivocabilmente consolidati. Che si autorisolvono, seppur drammatici.

Ci preme, però, andare oltre. Come fatto prima del derby. E ribadire quanto già rilevato, ovvero che il Toro – nella sua storia – non ha di certo mantenuto questi ritmi da requiem. Con Cairo la sconfitta contro la Juventus arriva ormai, in media, 8 volte su 10.

E prima? Ecco i dati in Serie A di Torino-Juventus

Ma prima qualche speranza in più c’era. Anzi, nelle 130 partite di Serie A disputate fino al 2006 i granata sono riusciti a non perdere nel 57% delle occasioni, addirittura vincendo (esito quasi sconosciuto, ultimamente) 34 volte a fronte di 56 sconfitte.

Pescare il passato senza contestualizzare è strumentale, dirà qualcuno. Forse sì, ma è il fine ciò che conta. Il nostro non si discosta da quanto si diceva sopra: marcare una differenza. Vedere quanto è stato prima e cosa è adesso. Tradotto: oggi vincere un derby rasenta l’asintoto del miracolo, ma il passato granata ha riservato ben altro.

E quel passato, è bene specificarlo, non è una inarrestabile epopea di successi, ma un’altalena (non per questo meno gloriosa) tra momenti d’oro e di buio. Nonostante ciò il predominio cittadino non era scritto a priori. Da quindici anni a questa parte, invece, i numeri dicono di sì.

Urbano Cairo, presidente del Torino e di RCS