Berenguer, in un’intervista rilasciata dopo la vittoria della Supercoppa di Spagna, è tornato a parlare del Torino

L’ex granata Alejandro Berenguer, dopo la vittoria della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, ha rilasciato qualche dichiarazione a El Pais tornando a parlare anche della sua esperienza in granata. Ecco le sue affermazioni: “Studio Neymar perché giochiamo nello stesso ruolo. E poi c’è Leo, un extraterrestre”. Riguardo al passato al Toro si è espresso così: “Un’esperienza che mi ha completato come calciatore. Il calcio italiano è molto diverso, più difensivo, impari a giocare il pallone di prima perchè hai sempre il fiato sul collo dei difensori”. Infine riguardo al passaggio dal Toro al Bilbao, avvenuto la scorsa estate, ha sottolineato: “Non ci ho pensato nemmeno un secondo quando mi è arrivata l’offerta dell’Athletic. Qui tutti i giocatori nello spogliatoio sono amici, l’Italia non ha niente a che vedere con questo. Lo spogliatoio è molto diverso rispetto a quello che ho trovato qui”.