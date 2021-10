L’Albania di Berisha batte 1-0 l’Ungheria ottenendo una vittoria importante per la strada verso Qatar 2022

L’Albania raccoglie i 3 punti contro l’Ungheria alla Puskas Arena e rimane al secondo posto nel girone I. A portare la nazionale albanese alla vittoria è stata la rete di Armando Borja al 79’ minuto. Etrit Berisha è stato schierato titolare da Edi Reja e la fiducia del CT dell’Albania è stata ripagata dal portiere granata, grazie al quale la porta è rimasta inviolata. Adesso Berisha e compagni vogliono continuare su questa strada. In Nazionale Berisha riesce a ritagliarsi dello spazio, cosa che fatica a fare al Toro data la concorrenza di Milinkovic-Savic che ha avuto un buon inizio inizio di campionato e sta crescendo di partita in partita. Anche nel derby, ultima partita prima della pausa per le Nazionali, il portiere serbo ha portato a casa una prestazione convincente, risultando tra i migliori in campo grazie alle parate sulle conclusioni una di Alex Sandro di testa e un’altra di Cuadrado con un potente tiro da fuori area

Berisha al Toro chiuso da Milinkovic-Savic

Per Berisha scavalcare Milinkovic-Savic non è semplice, ma continuerà a cercare di far cambiare idea a Ivan Juric sulla scelta di chi schierare a difesa della porta. Intanto per il portiere albanese continuare a raccogliere minutaggio e fare bene in Nazionale è fondamentale. Quando si è presentato al Toro ha lanciato la sfida al suo avversario ma al momento le prestazioni del serbo lo rendono difficilmente sostituibile.

Berisha, il prossimo impegno

Archiviata la pratica Ungheria l’Albania pensa al prossimo impegno contro la Polonia, match nel quale Berisha si ritroverà contro il compagno di squadra Linetty. Berisha ha raccolto una soddisfazione con la sua Nazionale e anche lui vuole dare continuità alla prestazione positiva rimediata contro la Nazionale guidata da Marco Rossi.