Un inizio di stagione fatto di alti e bassi per Pjaca, decisivo nelle poche apparizioni ma fermo spesso ai box

Ci sono ancora dei giocatori che occupano l’infermeria del Toro. Tra loro c’è Marko Pjaca che, dopo essere tornato ad allenarsi, si è dovuto fermare di nuovo. Nella giornata di ieri ha svolto solo terapie, come Verdi. Non può certo sorridere Juric, che comunque continua a preparare la difficile sfida di domenica 17 ottobre alle ore 18 contro il Napoli capolista. Lo stop di Pjaca potrebbe durare ancora tanto. L’attaccante esterno croato aveva iniziato bene la sua esperienza al Toro nonostante tutti questi problemi. La voglia del numero undici di tornare a disposizione è tanta e farà una corsa contro il tempo per recuperare il prima possibile.

Pjaca: i due gol contro Sassuolo e Lazio

In questo inizio di campionato Pjaca ha raccolto 5 presenze, trovando in due occasioni la via del gol. L’attaccante croato, connazionale di Juric, è arrivato durante l’estate dalla Juve in prestito con diritto di riscatto e ha già impressionato positivamente l’ex tecnico dell’Hellas Verona. Il numero 11 granata contro il Sassuolo è entrato a gara in corso al posto di Brekalo. In sei minuti ha segnato e deciso il match. Poi il secondo gol con la maglia del Toro pochi giorni dopo contro la Lazio. In seguito lo stop che gli ha fatto saltare le partite contro Venezia e Juve. Juric dunque spera di riavere presto a disposizione Pjaca, che ha già dimostrato di poter far male agli avversari.