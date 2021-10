Dopo l’espulsione contro il Venezia, Djidji torna a disposizione di Juric per Napoli-Torino: chi gioca tra lui e Zima? E Izzo…

C’è la delusione, perché in fondo prima del derby ha commesso due errori gravi. Ma c’è anche una grande voglia di rialzarsi e riprendersi il posto da titolare. Koffi Djidji si riaffaccerà tra i convocati per la trasferta di Napoli, dopo due settimane intense di lavoro al Filadelfia. Per allora vorrà aver fatto il massimo per convincere (di nuovo) Juric a dargli fiducia. Il difensore si era reso protagonista dei due falli da rigore che hanno indirizzato verso il pari le partite contro Lazio e Venezia, poi ha saltato il derby per squalifica ed è stato sostituito da un ottimo Zima, che è in rampa di lancio.

Zima-Djidji, che ballottaggio!

Proprio Zima è il concorrente più accreditato nel ballottaggio, che è tutto sul centrodestra della linea a tre. Il terzo incomodo è Izzo, che però in questo avvio di stagione è stato frenato dagli infortuni (e in più non sembra essere anima e corpo dentro il progetto). Le gerarchie si stanno delineando pian piano.

E non possono non avere un peso quelle parole di Juric dopo Venezia: “Djidji è la più grande scoperta in positivo da inizio ritiro. Sta giocando benissimo, purtroppo è stato protagonista in negativo in questi ultime due partite ma gli errori capitano. Non perderà la mia stima e non deve perdere fiducia, sta facendo benissimo. Doveva andare via invece meno male che è rimasto“. Piena fiducia, insomma: Djidji vuole tornare e riprendersi la titolarità, Zima permettendo.