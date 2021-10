Zima ha offerto una prestazione positiva contro la Juventus, reggendo il confronto con Chiesa in più occasioni

Tre punti rimandati nuovamente così come la vittoria del derby. Non tutto ciò che si è visto in campo è però da buttare. I granata sono infatti riusciti a reggere il confronto per il primo tempo, pagando le assenze ed il calo nel secondo. Un attacco decimato e la difesa con scelte obbligate hanno comunque permesso ad alcuni giocatori di mettersi in luce. Tra questi figura David Zima, tra gli ultimi acquisti del mercato estivo ed alla sua prima stracittadina in Italia. Se la pressione è sempre parecchia in aprtite come questa, ha dato prova di reggerla bene, uscendone pulito.

Toro, derby d’esordio positivo per Zima

Esordio positivo per il giovane difensore, inserito al posto di Djidji nelle retrovie del Toro. La sua aggressività e la sua fisicità hanno colmato la lacuna inevitabile causata dalla poca esperienza, emersa in occasione del gol di Locatelli, ma passata in secondo piano nel resto del match. Il ceco è in più occasioni stato in grado di contenere Federico Chiesa, tra i più pericolosi della formazione di Allegri. In particolare, un episodio ad inizio ripresa lo ha visto uscirne indenne e con ragione contro il figlio d’arte che si è visto soffiare il pallone.

Zima, dopo la Salernitana ed il derby da titolare, vuole continuità

Zima, che si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, resta quindi una valida alternativa ai compagni di reparto. Quella che viene considerata tra le prove del nove più difficili è stata superata con successo. Ora non resta che trovare continuità, la stessa avuta tra lo spezzone contro il Venezia e la titolarità nel derby. La Salernitana era infatti stata l’unica presenza collezionata dal difensore granata, superato dalle alternative nelel gerarchie di Juric. Piano piano però è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi, sfruttandoli in modo ottimale. Resta solo Juric da convincere definitivamente.