Atalanta, Lazio, Juventus: il Torino di Juric ha perso quattro punti dopo l’85’, pagando errori o disattenzioni

La storia si ripete e non solo per quanto riguarda i derby. Che il Toro nelle stracittadine abbia vanificato quanto di buono fatto a corso d’opera è ormai diventato una abitudine. La medesima situazione si sta però ripetendo anche sugli altri fronti. Il cambio in panchina non ha infatti dato la svolta definitiva per quanto riguarda questo tasto dolente, dall’incidenza importante già con Giampaolo. Con Juric infatti il Toro ha già sprecato punti a partire dall”85 in tre diverse occasioni: il problema va arginato il più in fretta per evitare epiloghi già visti in passato.

Toro, quattro punti disseminati che varrebbero una classifica differente

Atalanta, Lazio e Juventus: queste le avversarie in grado di sovrastare i granata negli ultimi cinque minuti più recupero prima del fischio finale. Le stesse che già con il tecnico svizzero erano state in grado di ribaltare il risultato da situazione di svantaggio. Questa volta il danno è minore ma pur sempre presente. I quattro punti in meno raccolti, lasciano i granata in decima posizione, che sarebbe potuta essere un quarto posto in classifica al pari di Roma e Fiorentina. Se di “se” e di “ma” non si vive ed i conti si fanno alla fine, resta pur certoche difficilmente si recupera ciò che è andato perso.

Toro, la testa serve per tutti e novanta i minuti

È perciò tempo di una svolta e per farlo serve soprattutto una componente venuta meno ultimamente. Il gesto fatto da Ansaldi dopo il gol preso nel derby è stato esplicativo su questo fronte: serve la testa ed il Toro tende a perderla troppo spesso prima del fischio finale. Due reti sono arrivate nel recupero, mentre una poco prima: Juric avrà perciò il suo bel da fare durante la pausa nazionali. Le partite si sa, durano almeno novanta minuti: l’obiettivo è quindi quello di evitare altri cali e di disseminare altri punti per strada o la strada potrebbe diventare in salita più in fretta del previsto.