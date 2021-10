Urbano Cairo ha commentato la sconfitta del Torino nel derby della Mole: “Un peccato, meritavamo di più”

“Sono naturalmente dispiaciuto per questo risultato che non meritavamo affatto ma sono anche soddisfatto dei progressi del Toro, di come abbiamo giocato e di come stiamo crescendo”, ha detto il presidente Urbano Cairo lasciando lo stadio ieri. “Anche stavolta abbiamo giocato molto bene, con addirittura un nostro primo tempo che è stato eccellente. Nei primi 45 minuti abbiamo davvero dominato. È stato davvero un peccato, perché complessivamente meritavamo certamente molto di più”.

Cairo sugli infortuni

Poi sugli infortuni: “Alla lunga la differenza l’hanno fatta gli infortuni e, di conseguenza, i cambi che non abbiamo potuto fare. La crescita del Torino e il bilancio del periodo è sicuramente buono: adesso dobbiamo continuare a lavorare”.