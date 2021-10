Calciomercato Torino / Wilfried Singo è stato tra i migliori in campo nel derby: Cherubini e Nedved lo hanno osservato dalla tribuna

Se c’è una nota lieta nel derby questa è Wilfried Singo. Il terzino è stato uno dei migliori in campo: sempre attento e puntale in fase difensiva, dove non si è mai fatto superare dagli avversari e ha anche compiuto alcune ottime chiusura, martellante in quella offensiva, dove ha offerto una spinta continua. Ha anche cercato il gol in un paio di occasioni, con alcune conclusioni dalla distanza. La prestazione del numero 17 granata non è però passata inosservata neppure agli occhi dei dirigenti della Juventus, in particolare a quelli di Federico Cherubini e Pavel Nedved.

Singo, contro la Juventus sempre ottime prestazioni

Già lo scorso anno, dopo l’ottimo derby di andata in cui aveva di fatto annullato Cristiano Ronaldo, il nome di Singo aveva iniziato a circolare tra i dirigenti bianconeri. Vogliamo però tranquillizzare tutti: una trattativa tra Torino e Juventus finora non c’è mai stata e non è detto che ci sarà mai. Il terzino ivoriano è uno di quei giocatori che da subito hanno conquistato Juric, non è un caso che abbia sempre giocato titolare e non l’abbia quasi mai sostituito in queste prime sette giornate di campionato.

Calciomercato Torino: Juric non vuole perdere Singo

Juric ha accettato l’offerta del Torino perché solleticato dall’idea di poter aprire un ciclo importante (non ha caso ha firmato un contratto triennale), vuole che la sua squadra cresca sempre di più ma perché ciò avvenga sa che servono giocatori di qualità in tutti i reparti: Singo un giocatore importante sicuramente lo è già ma può ancora crescere. “Ha ancora ampi margini di miglioramento” ha affermato l’allenatore croato nella conferenza stampa della vigilia del derby. Di certo vorrà che il percorso di crescita dell’ivoriano continui proprio al Torino e non da altre parti, men che meno in quella Juventus contro cui il numero 17 ha offerto un’altra ottima prestazione.