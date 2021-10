Dopo il derby perso contro la Juventus, Juric ha portato alla luce il problema dei calciatori adattati (per necessità) a giocare in un altro ruolo

Ivan Juric non ci ha girato intorno: il tema portante del dopopartita del derby (perso) contro la Juventus è stato quello dei calciatori adattati in ruoli, per loro, non naturali. Una conseguenza dell’emergenza, ovviamente, che ha falcidiato il gruppo. Un esempio per tutti, il tecnico lo ha usato come tormentone nella consueta intervista post-gara. Lukic ha fatto il trequartista sin dall’inizio, patendo i ritmi elevati che Juric richiede in quella zona, soprattutto nella ripresa, fino al cambio.

Juric e l’emergenza

E poi se metti Lukic dentro perdi la possibilità di fare un cambio di livello a centrocampo: insomma, conseguenze a cascata. “Poi ne risenti”, per dirla ancora con le parole di Juric, che è stato costretto dall’emergenza infortuni (contro la Juve mancavano Belotti, Pjaca, Praet e Zaza) a finire addirittura con Baselli da falso nove. “Ci mancano le conoscenze per capire certe situazioni di gioco”, ha poi spiegato usando un termine del gergo che fu di Ventura: conoscenze, ma più che altro la qualità per adattarsi.

Da Linetty in poi: adattarsi per necessità

Contingenze, certo, ma non è un tema nuovo, nella stagione del Torino. Già, perché sin dal ritiro in Val Gardena il tecnico è stato costretto a far di necessità virtù. Un caso su tutti, quello di Linetty, che in assenza di alternative si è trovato a fare il trequartista quasi per caso. E l’esperimento è riuscito. Per larghi tratti della preparazione estiva, soprattutto in attacco, Juric ha dovuto improvvisare. Di nuovo lo ha fatto nel derby, ma più che altro per le assenze. Poi, alla fine, ha pagato dazio.