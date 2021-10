Juric non ha mai dato certezze: Belotti non ha ancora recuperato dall’infortunio. Ora il Torino proverà a fare di tutto per averlo dopo la sosta

Ha risposto, visibilmente emozionato, agli applausi dei tifosi, che lo acclamavano dopo averlo visto sul balconcino della tribuna. Poi ha sofferto fino alla delusione finale, il gol di Locatelli. Che strano, vederlo lontano dal campo. Andrea Belotti ha vissuto ai box il derby di Torino, ancora bloccato da un infortunio al perone ormai vecchio di più d’un mese. Se l’era procurato in Nazionale, a fine agosto. Adesso, proprio la nuova sosta sarà importante per accelerare il recupero. Il campionato si fermerà il prossimo fine settimana e il Toro tornerà in campo il 17 ottobre contro il Napoli, poi il 22 contro il Genoa: è da vedere se sarà un tempo sufficiente per permettere al Gallo di tornare tra i convocati almeno per il secondo dei due appuntamenti.

Le preoccupazioni di Juric

Né Juric né nessun altro rappresentante del Torino hanno mai dato sicurezze sulle tempistiche. Anzi, il tecnico aveva dato l’allarme prima della Lazio – “Ancora non riesce nemmeno a corricchiare, non posso dare una data di rientro e sono preoccupato” – e ha rincarato la dose prima del derby: “Non lo recuperiamo per il derby, chissà quando tornerà”.

Il problema di Belotti si è insomma rivelato più grave di quanto apparisse nell’immediatezza dell’infortunio. A sentire l’allenatore, il Gallo è impaziente di tornare, ma il dolore non gli ha dato tregua per giorni. Le prossime due settimane saranno decisive per valutare l’evolversi della situazione: Belotti spera che la pausa per le Nazionali, stavolta, gli sia alleata e non nemica.