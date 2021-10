Torino in emergenza infortuni: Juric critica lo staff medico. Il problema nasce da lontano, già nel ritiro in Val Gardena…

C’è una crepa, tra Ivan Juric e lo staff medico del Torino. Quanto sia profonda è difficile a dirsi, ma sentendo le continue frecciatine dell’allenatore non pare una questione di poco conto. Nel dopopartita del derby, è arrivata l’ennesima allusione: “Paghiamo anche gli errori della settimana, situazioni che potevamo gestire molto meglio come società. Il recupero degli infortunati? Dobbiamo alzare il livello, quello che ho visto non va bene”. Il Toro ha da tempo ai box Zaza e Belotti e ha da poco perso Praet e Pjaca. Ad oggi non si possono fare previsioni sui vari rientri e il tecnico non la sta prendendo bene.

Da Izzo a Belotti: tutte le frecciate di Juric contro il settore medico

Già parlando di Izzo, prima del Sassuolo, Juric aveva lanciato l’allarme: “Non riesce a smaltire una botta di due settimane fa. Chiedete al medico”. Poi, su Belotti, è stato lapidario in un paio di occasioni: “Non riesce nemmeno a corricchiare, sono preoccupato” e “Non so quando recupererà“. Nel mirino, è evidente, ci sono lo staff medico e il settore del recupero infortuni.

Il precedente a Santa Cristina

Una frattura che non è recente, è bene specificarlo. Già in Val Gardena, nel ritiro di Santa Cristina, il tecnico aveva avuto più volte da ridire contro il team sanitario, anche con toni accesi. Polemiche che, evidentemente, non si sono risolte e si sono trascinate fino qui. Ora servirà una mediazione per risolvere una questione, nei fatti, problematica. Il Toro non può permettersi di vivere in perenne emergenza.