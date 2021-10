Nonostante la sconfitta nel 203° Derby della Mole con la rete di Locatelli, Milinkovic-Savic porta a casa una buona prova

Un altro derby della Mole vinto dalla Juve grazie al gol di Locatelli all’86’ minuto. Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca al Toro, anche per il buon primo tempo da parte dei granata che invece nel secondo tempo sono calati. Nonostante la rete subita da Locatelli Milinkovic-Savic ha disputato un’ottima prova, dimostrando di acquistare gradualmente di consapevolezza. C’è da sottolineare che il portiere serbo è molto fortunato ad avere davanti a sé un giocatore come Bremer che, anche ieri, è stato tra i migliori in campo. Ora sicuramente il portiere serbo, come tutto il Toro, vorrà rifarsi dopo la sosta per le Nazionali, nel difficile match contro il Napoli.

La parata su Alex Sandro

Milinkovic-Savic non è stato particolarmente impegnato nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco compie due ottime parate di cui la prima all’8’ minuto, su un colpo di testa di Alex Sandro. Molto bene anche poco dopo su un tiro da fuori area sfoderato da Cuadrado, con il pallone che sembra rimanere appiccicato tra i guantoni del portiere serbo. Infine Milinkovic-Savic non ha grandi colpe sul gol di Locatelli. Il centrocampista bianconero infatti, tira la palla in un angolino nel quale il numero 32 del Toro non può arrivare. Adesso l’importante per i granata sarà rialzarsi il prima possibile, grazie anche ad un portiere che contro la Juve è stato senza ombra di dubbio tra i migliori e che vorrà ripetersi contro il Napoli.