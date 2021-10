Dopo il pareggio contro l’Argentina, il Paraguay di Sanabria alle 2 di notte affronterà il Cile, cercando di arrivare tra le prime 4

Nel cammino verso Qatar 2022 il Paraguay di Tonny Sanabria alle 2, nella notte tra domenica e lunedì, affronterà il Cile. Dopo il pareggio contro l’Argentina, il Paraguay andrà a caccia dei 3 punti per provare ad accorciare le distanze dall’Uruguay che occupa il quarto posto. La Nazionale di Sanabria vorrà fare di tutto per provare ad arrivare tra le prime quattro. Serviranno anche i gol dell’attaccante granata, che dovrà ritornare a segnare. Intanto, pensando al campionato, la presenza di Sanabria come quella di Tomas Rincon per la sfida contro il Napoli rimane a rischio. La testa di Sanabria al momento è rivolta solo ed unicamente al match contro il Cile, che è molto importante.

Sanabria l’ultimo gol nel match contro la Salernitana

Nella sfida di questa notte Sanabria proverà ad apporre la propria firma nel tabellino dei marcatori. L’attaccante del Toro, come già accaduto nel match contro l’Argentina, dovrebbe essere schierato dal 1’ minuto. Sanabria, che ha dovuto fare gli straordinari in granata a causa degli infortuni di Belotti e Zaza, ha segnato la sua ultima rete contro la Salernitana, sbloccando il match al 45’ minuto e, nella stessa settimana, ha trovato anche la via del gol in Nazionale. Ora è il momento di tornare a segnare, anche per dare una mano al Paraguay che spera ancora di staccare un biglietto per Qatar 2022.