Nicolas Nkoulou, nella sua prima conferenza stampa al Watford, ha brevemente parlato anche della sua esperienza al Torino

Da alcuni giorni Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford. Nel corso della sua prima conferenza stampa con il club inglese, il difensore ha parlato anche della sua esperienza in granata. “Questo per me è il posto perfetto per ricominciare. Dopo aver lasciato l’Italia sono venuto qui in Premier League, il miglior campionato del mondo. Con il Torino ho giocato ai massimi livelli, affrontando un campionato come quello italiano e in precedenza avevo giocato in Francia. Dopo queste esperienza la Premier League era un obiettivo”.

Nkoulou: “In Italia tanta tattica”

Nkoulou ha poi parlato anche di Ranieri: “Ranieri? Sono molto emozionato e felice di lavorare con lui, è uno dei nomi più importanti del panorama calcistico quando si parla di allenatore. Già nel primo allenamento mi sono divertito molto. Il suo modo di lavorare è simile a quello con cui ho lavorato in Italia, al Toro: molta tattica, ma ci siamo anche divertiti”.