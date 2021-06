Sondaggio / Il 72% dei partecipanti al sondaggio non sarebbe contento dell’arrivo di Berisha al Torino

L’arrivo di Etrit Berisha non accontenterebbe la maggioranza dei tifosi del Torino che hanno risposto al sondaggio di Toro.it. Il portiere albanese di proprietà della Spal è al momento il principale candidato ad aggregarsi a Milinkovic-Savic nella rosa dei guardiapali per la stagione 2021/2022, nella quale quasi certamente mancherà Sirigu, ormai al passo d’addio. Il 72% di lettrici e lettori del nostro giornale non accoglierebbe bene l’acquisto di Berisha, che invece è sostenuto dal 28%, in netta minoranza.