Dai social / Il Torino ha rilanciato il tweet della Lega di Serie A: il club granata dalla parte dei diritti LGBTQ+

Un retweet per sostenere il mese del Pride. Il Torino si schiera dalla parte dei diritti LGBTQ+ rilanciando su Twitter il logo della Serie A con i colori arcobaleno, quelli che compaiono sulla più nota tra le bandiere del Pride. Il club granata ha ripostato le parole della Lega: “We respect. Everybody”, cioè “Noi rispettiamo. Tutti”. In questo fine settimana, in tante città d’Italia, migliaia fra cittadine e cittadini sono scesi in piazza – compatibilmente con le norme anti-contagio – per celebrare l’orgoglio LGBTQ+ e rivendicare i diritti civili, soprattutto in riferimento al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, approvato alla Camera ma fermo al Senato.