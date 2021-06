In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato dell’addio di Ivan Juric

L’addio di Ivan Juric, che aveva ancora un anno di contratto con l’Hellas Verona, non è stato ancora ben digerito dal presidente Maurizio Setti che, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’addio dell’allenatore croato, arrivato al Torino. “Non mi piace l’andazzo di non rispettare i contratti” ha esordito Setti. Il presidente del Torino ha poi proseguito: “Bisogna sempre ricordarsi da dove si parte. Con Ivan c’era un contratto e probabilmente quello che offriva il nostro club gli dava una certa insicurezza. A quel punto contestualmente si è arrivati a una conclusione meno turbolenta di quello che si era passato prima. Siamo cresciuti insieme e il merito è stato sicuramente del mister ma anche del direttore sportivo e della società che gli ha consentito di essere protetto nei momenti in cui avrebbe fatto gradi stupidate”.