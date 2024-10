Sabato 9 novembre alle ore 20:45 si gioca il derby tra Juventus e Torino. Ecco le informazioni per i biglietti del settore ospiti

Juventus-Torino: sabato 9 novembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Ecco le informazioni per i biglietti del settore ospiti. In totale saranno disponibili 2099 posti: 1016 nel primo anello e 1083 nel secondo. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 23 ottobre, fino alle ore 19:00 di venerdì 8 novembre. Prezzo di 45 euro. Vendita riservata ai possessori della tessera Cuore Granata. Esclusivamente sul sito della Juventus.