Si avvicina la sfida contro il Cagliari in Serie A. Quale difesa per il Toro in Sardegna? Ecco la situazione di Vanoli

Manca sempre meno alla partita contro il Cagliari. Toro che domenica alle ore 18:00 torna in campo all’Unipol Domus Arena. Cagliari-Torino sarà una bella sfida. In queste due settimane, Vanoli ha lavorato con i giocatori che aveva al Filadelfia. Molti infatti erano in Nazionale. Il reparto con più problemi del Toro è senza ombra di dubbio la difesa. 11 gol subiti in 7 partite sono troppi. Ecco quindi che l’allenatore granata studia quale difesa schierare in Sardegna. In attesa che i meccanismi difensivi vengano rodati al 100%, sono da scegliere gli uomini migliori. Tra squalificati e acciacchi, ecco la situazione.

Coco e Masina in pole

Vanoli dovrebbe confermare la difesa a 3. Saul Coco e Adam Masina sono in pole. Il numero 23 non è andato in Nazionale della Guinea Equatoriale. Ha lavorato al Filadelfia e dopo un piccolo calo è pronto per tornare al centro della difesa granata. Alla sua sinistra, l’unico difensore mancino in rosa. Masina potrebbe anche essere scelto come nuovo capitano dopo l’infortunio di Zapata. Coco e Masina quindi, vanno verso una maglia da titolare. E come braccetto destro?

Il braccetto destro

Maripan non ci sarà: è squalificato. Contro l’Inter ha preso un rosso diretto e deve scontare una giornata di squalifica. Inoltre, solo da venerdì sarà a disposizione di Vanoli, dopo aver giocato in Sudamerica con il Cile. Walukiewicz invece, ha preso un virus in Polonia con la sua Nazionale. Nulla di grave, ma si è allenato a parte per colpa dell’influenza. Tenta il recupero per il Cagliari. Quindi, vista la situazione, si candida dal primo minuto Mergim Vojvoda. Vojvoda-Coco-Masina. Vanoli potrebbe puntare sulla difesa con la quale ha lavorato tutta l’estate. Forse quella che ha dato più garanzie. Infatti Maripan e Walukiewicz non hanno ancora convinto a pieno. Inoltre, Coco al centro della difesa ha fatto meglio che da braccetto. Vanoli ci pensa.