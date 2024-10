Il difensore ha lasciato il ritiro della Polonia domenica pomeriggio a causa di alcuni problemi di salutare, che verranno valutati in Italia

Dopo una settimana e mezza di pausa, il Torino si prepara a ripartire. In attesa che rientrino i nazionali e di poter lavorare con la rosa al completo, mister Vanoli ha già iniziato a preparare la sfida di Cagliari, in programma domenica alle ore 18. Sarà una partita molto importante per i granata, che date le due sconfitte consecutive in campionato non possono permettersi un altro passo falso se vogliono mantenersi alti in classifica. Prime prove di formazione dunque, per un Toro che potrebbe cambiare di molto rispetto all’ultima partita contro l’Inter, a partire dalla difesa. Ovviamente non ci sarà Maripan, squalificato dopo il rosso ricevuto a San Siro, ma anche Walukiewicz è in dubbio. Il difensore, ex della gara, ha lasciato anzitempo il ritiro della Polonia per dei problemi di salute da valutare, ed è a rischio per la partita nonostante oggi – mercoledì – si sia allenato al Filadelfia.

Walukiewicz in dubbio

Come detto, Walukiewicz ha salutato anzitempo il proprio paese a causa di alcuni problemi di salute. Uscito all’intervallo della sfida contro il Portogallo, il classe 2000 non era ovviamente neanche in panchina contro la Croazia di Borna Sosa, perché è rientrato in Italia già nella giornata di domenica. La Federazione polacca, a proposito, ha comunicato: “L’allenatore della nazionale polacca, Michał Probierz, ha annunciato che Sebastian Walukiewicz lascerà il ritiro della nazionale domenica pomeriggio per problemi di salute“. Il primo di loro lascerà il ritiro domenica pomeriggio. Il secondo lunedì andrà nel suo club“. Condizioni da valutare dunque per l’ex Empoli, in vista della partita contro il Cagliari di domenica pomeriggio. Data anche l’assenza di Maripan per squalifica la speranza è ovviamente che non si tratti di nulla di particolarmente grave, per evitare di avere a che fare nuovamente con un’emergenza in difesa.