Il centravanti è tornato dalla Francia dopo esser stato sottoposto a intervento chirurgico, e adesso inizierà la riabilitazione

Terminata ormai la sosta per le nazionali, il Torino si prepara a iniziare un nuovo campionato. Proprio così, perché il lungo stop di Zapata stravolge certamente le prospettive e rimette in discussione tutti gli obiettivi prefissati dopo il buon inizio di stagione. Il centravanti colombiano tra lo scorso anno e adesso ha dimostrato di poter spostare gli equilibri da solo, motivo per cui si dovrà cercare in qualche modo di sopperire alla sua assenza “responsabilizzando la squadra“, come dichiarato da Vanoli. Intanto, il capitano granata è stato operato a Lione e mercoledì è rientrato in città, dove inizierà sin da subito la riabilitazione e di conseguenza anche il percorso di recupero.

Inizia il percorso di Zapata

L’attaccante ex Atalanta è stato operato dallo stesso dottore che ha curato Bremer pochi giorni prima, subendo un intervento chirurgico consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro. L’infortunio è ovviamente molto brutto – ma lo si sapeva già – e obbligherà il numero 91 a rimanere ai box per almeno 8 mesi. Impossibile dunque rivederlo in campo entro la fine di questa stagione, molto più probabile che Vanoli lo ritrovi al Filadelfia il prossimo luglio, salvo complicanze simili a quelle che continuano a tormentare Schuurs. Ora inizia un percorso difficile per Zapata, che dovrà mettere in gioco la stessa forza fisica e mentale mostrata in campo durante tutto il corso della sua carriera. Sarà fondamentale il calore di familiari, amici e anche tifosi, per far sì che il capitano possa riprendersi il prima possibile.