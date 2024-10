Gli ex della partita Cagliari-Torino: da Sebastian Walukiewicz a Michel Adopo passando per Nicola e Barone

Domenica alle ore 18:00 si gioca l’8^ giornata di Serie A per il Toro. Appuntamento all’Unipol Domus Arena per Cagliari-Torino. Paolo Vanoli affronta per la prima volta in carriera Davide Nicola. In questa partita ci sono ben 4 ex. Due sono giocatori: Sebastian Walukiewicz e Michel Adopo. Poi ci sono anche Nicola e Barone nel Cagliari. Walukiewicz è stato comprato in estate dal Toro, che lo ha pagato 5 milioni di euro dall’Empoli. Empoli che, dopo averlo avuto in prestito nella stagione 2022/2023, lo aveva preso per 4,5 milioni dal Cagliari nell’estate del 2023. 45 partite e 1 assist nella sua esperienza al Cagliari per il classe 2000.

Michel Adopo

Adopo invece, ha giocato nella Primavera del Torino. Poi è andato in prestito in Serie C alla Viterbese. Juric nella stagione 2022/2023 lo ha tenuto in Prima Squadra. A giugno del 2023 il suo contratto è scaduto e lo ha preso l’Atalanta. Con Gasperini ha fatto fatica e adesso lo ha preso in prestito il Cagliari: diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. In totale, 13 presenze e 1 gol con la maglia del Torino. Un gol indimenticabile, a San Siro in Coppa Italia contro il Milan, su assist di Bayeye.

Nicola e Barone

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, è legato al Toro. Aveva giocato nel Toro, portandolo in Serie A e poi lo ha salvato da allenatore nella stagione 2020/2021. Lo scorso anno ha salvato l’Empoli, con un altro dei suoi miracoli sportivi. In estate ha scelto gli isolani. Il suo vice, Simone Barone, ha un passato anche lui con il Toro. Ci ha giocato dal 2006 al 2009, con 82 partite e 2 gol. Ha vinto anche la Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006. Ha anche dichiarato che con il Toro è proprio una partita da ex per lui.