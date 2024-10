Dopo aver smaltito il problema che non gli ha permesso di giocare con la Serbia, il portiere vuole tornare a macinare clean sheet

Ormai terminata la sosta dovuta alle nazionali, il Torino si prepara a ripartire sin da subito in campionato. I granata, che domenica alle 18 faranno visita al Cagliari, devono vincere per interrompere la striscia negativa che dura da tre partite tra Coppa Italia e campionato, ma anche per confermarsi nelle zone alte della classifica. Primi esperimenti per Vanoli, che in vista della trasferta sarda potrebbe cambiare qualcosa anche per via delle indisponibilità. Dalla difesa all’attacco tutto è ancora in bilico, e l’unica certezza al momento porta il nome di Vanja Milinkovic-Savic.

Il portiere ha recuperato

Dopo aver saltato la Lazio per un problema al ginocchio ed esser sceso in campo non al meglio a San Siro contro l’Inter, il portiere non è riuscito a essere disponibile per gli impegni in Nations League della Serbia. Rientrato sin da subito a Torino insieme al connazionale Ilic – anche lui malconcio per dei problemi pregressi -, ha lavorato duramente per recuperare il prima possibile, in modo da essere regolarmente tra i pali dell’Unipol Domus domenica pomeriggio.

L’obiettivo è tornare grande

La missione di Milinkovic-Savic è chiara: tornare a essere decisivo come lo era stato nelle prime giornate di campionato. Dal Milan al Lecce il numero 32 si è reso protagonista di grandi prestazioni e super parate, salvo poi calare di rendimento nelle sfide contro Verona, Empoli e Inter. In queste tre sfide (e anche contro la Lazio, quando in porta c’era però Paleari) la difesa è andata in difficoltà, e anche lui ne ha risentito parecchio. Il dato dei 7 gol subiti in 3 gare non può essere sottovalutato, e Vanoli certamente ha sfruttato la pausa per lavorare sulla fase di non possesso: adesso, dunque, ci si aspetta non solo una retroguardia più solida ma un Milinkovic-Savic più determinante.