La doppietta in Nazionale e l’infortunio di Zapata: questo è il momento giusto per Antonio Sanabria di prendersi il Toro

Dopo lo stop per la pausa dedicata alle Nazionali, si torna in campo in Serie A. Torino che dovrà affrontare il resto del campionato senza Duvan Zapata. Al momento, il sostituto è in casa e si tratta di Antonio Sanabria. Il numero 9 granata punta la sfida contro il Cagliari, che si giocherà domenica alle ore 18:00. In Nazionale ha fatto doppietta e questo è il momento giusto per prendersi il Toro. Nell’ultimo periodo, nonostante fosse dentro le rotazioni, i titolari sembravano essere Zapata e Adams. Ora con Zapata out, i titolari diventano Adams e Sanabria. Karamoh insegue e anche Vlasic può dare una mano. Questo però è il momento del paraguaiano: ora o mai più. Servono prestazioni e gol.

La doppietta

In queste prime nove partite ufficiali al Torino, tra Serie A e Coppa Italia, Sanabria ha giocato cinque volte e ha segnato un solo gol. Il suo impatto poteva essere maggiore. Ma ora in Nazionale ha fatto un boost di autostima. Fine primo tempo: Paraguay-Venezuela 0-1, Sanabria in panchina. All’intervallo il granata entra in campo e stravolge la partita: Paraguay-Venezuela 2-1 al fischio finale. I suoi gol al 54′ e al 79′ hanno deciso la gara. Ora può tornare a Torino con il sorriso, pronto per le prossime sfide del suo Toro: l’attaccante oggi sarà nuovamente in Italia e domani si allenerà al Filadelfia. Avrà poco tempo per preparare la partita contro il Cagliari ma Vanoli vuole sfruttare il suo entusiasmo.

Vanoli è stato chiaro

Il tecnico per adesso, si punta su di lui. Vanoli ha ritirato il Pallone Granata al posto di Duvan Zapata, che era stato appena operato a Lione e non poteva essere presente a Moncalieri. In questa occasione, l’allenatore del Torino ha detto: “Ho parlato con Cairo e Vagnati, resteremo così fino al mercato di gennaio”. Quindi niente pesca dagli svincolati. Vanoli rimane con questa rosa e punta sugli attaccanti che gli rimangono a disposizione. Sanabria prenderà quindi il posto di Zapata. Giocatore diverso, sia fisicamente che per caratteristiche, ma che può fare bene.