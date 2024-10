L’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha ritirato il premio che l’Associazione Ex calciatori granata ha assegnato a Duvan Zapata

Non poteva essere presente oggi, Duvan Zapata. L’attaccante colombiano del Torino questa mattina si è sottoposto a Lione all’intervento chirurgico necessario dopo la lesione al crociato. Ed è così che il suo allenatore, Paolo Vanoli, ha ritirato per lui il premio che l’Associazione Ex Calciatori Granata ha assegnato al numero 91, come miglior giocatore della stagione scorsa. La seconda edizione del Pallone granata si è tenuta stavolta al Castello di Moncalieri. Ecco le parole di Vanoli: