Con la Croazia Borna Sosa ha siglato un bellissimo gol: tornerà a Torino con una marcia in più, quello che serve a Vanoli

Potrebbe essere la svolta della sua stagione o, meglio, l’inizio. Finalmente. Borna Sosa non ha ancora fatto vedere il suo potenziale con la maglia granata. Eppure le premesse c’erano tutte, visto il rendimento con i precedenti club ma pure quello in Nazionale. Una Nazionale, come ha ricordato nell’intervista rilasciata al Torino, da cui praticamente mai è stato assente, dalle giovanili ad oggi. La stessa Nazionale che potrebbe aver dato una spinta, quella spinta che un gol bello come quello alla Polonia ieri è in grado di fare.

Sosa, al Fila con il sorriso

Di certo sarà un rientro col sorriso quello dell’ex Ajax. Il numero 24 nella seconda sfida della sua selezione ha trovato un gran gol, quello del momentaneo 1-1 (la partita di Nations League è terminata 3-3). Una prodezza quella del croato, che ha colpito al volo il pallone dal limite dell’area non lasciando scampo al portiere polacco. Il primo gol di questa stagione: a due mesi dall’arrivo in granata, ora il terzino potrà certamente presentarsi al Filadelfia per preparare la sfida al Cagliari con uno spirito diverso.

Sosa: un gol per vincere il ballottaggio con Pedersen

Dalla Nazionale al Torino: è evidente che nessuno lo ha ancora visto esprimersi al meglio con la maglia granata. Sulla carta avrebbe potuto e dovuto stravincere il duello a distanza con Pedersen. Il norvegese è arrivato forse pronto fisicamente più del croato ma certamente è meno duttile del compagno. Sosa può fare l’esterno, ha dimostrato di poter fare il braccetto di sinistra anche essere un jolly non basta se poi sul campo la fiducia non viene ripagata al meglio. Non ci è ancora riuscito con Vanoli, Sosa: sarà l’eurogol la chiave giusta per una vera partenza? Di certo lo sperano tutti.