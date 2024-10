I giocatori del Torino in Nazionale: vittoria per il Paraguay grazie alla doppietta di Sanabria, disfatta per il Cile di Maripan

Con ieri, si sono chiusi gli impegni dei granata in Nazionale. Sono stati impegnati ben 7 giocatori. In Nations League, spettacolare pareggio tra Polonia e Croazia (3-3), con gol di Borna Sosa. Walukiewicz non era presente. Questa notte, Antonio Sanabria è stato grande protagonista in Paraguay-Venezuela. Nella gara valida per le qualificazioni alla coppa del mondo 2026 in Canada, ha fatto doppietta. Venezuela avanti al 25′ con Jon Aramburu. All’intervallo, Sanabria entra e prende il posto di Isidro Pitta. I suoi gol al 59′ e al 74′ hanno ribaltato la partita. Restando sempre in Sudamerica, disfatta per il Cile di Maripan. Sconfitta per 4-0 in trasferta contro la Colombia. Tutta la partita in campo per il numero 13 granata.

Gli altri 3

Buona prova della Scozia in Nations League, che ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Portogallo. Adams titolare. L’attaccante del Toro ha giocato fino all’83’, poi ha lasciato spazio a Lyndon Dykes. Sconfitta invece per la Lituania di Gineitis, in casa per 2-1 contro la Romania. Gineitis ha giocato tutta la partita ed è stato ammonito all’85’. Infine, vittoria del Kosovo di Vojvoda per 3-0 contro Cipro. Vojvoda ha giocato tutta la partita da terzino destro nel 4-2-3-1 di Foda.