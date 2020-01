I biglietti di Lecce-Torino: prezzi ed informazioni utili

I biglietti per Lecce-Torino, sfida valida per la 22^ giornata di campionato, in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18.00

Dopo la sfida in Coppa Italia contro il Milan, valida per i quarti di finale, ecco che il Toro deve già pensare alla sua prossima avversaria in cmapionato: il Lecce. La società giallorossa ha dato il via alla vendita dei tagliandi per la sfida in programma per domenica 2 febbraio alle ore 18.00 allo stadio Ettore Giardiniero. E’ infatti possibile acquistare i biglietti dalle ore 16.00 del 27 gennaio, tramite la Bbiglietteria on-line, registrandosi al sito: www.vivaticket.it, in modalità Home Ticketing (Stampa a casa), i punti vendita autorizzati, ed i botteghini dello stadio, aperti sabato 1 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e il giorno della gara dalle ore 10.00.

Biglietti Lecce-Torino: il Settore Ospiti

Per qunato riguarda il Settore Ospiti, che contiene 1.075 posti, il costo dei tagliandi è di 19 euro interi, e 8 euro per gli Under 14 (devono avere meno di 14 anni al momento dell’acquisto). La vendita è aperta fino alle ore 19:00 di sabato 1° febbraio. Non sarà possibile acquistare i biglietti il giorno della partita. Il LEcce invita inoltre ad avere una stampa dei tagliandi di buona qualità, perchè essa permetterà di accedere allo stadio. Declina inoltre ogni responsabilità per problemi d’accesso causati dal riconoscimento del biglietto, dovuti alla stampa poco leggibile.