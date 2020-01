I biglietti per Torino-Atalanta del 25 gennaio 2020 alle ore 20.45: prezzi e informazioni utili. La vendita partirà dalle 10 di giovedì 16 gennaio

Dal 16 gennaio 2020 è iniziata la vendita dei biglietti per Torino-Atalanta, gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2019/2020 in programma per sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20:45. I biglietti per la partita contro i bergamaschi saranno disponibili come di consueto presso ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, online e presso la Biglietteria Stadio. Per la gara contro l’Atalanta previste scontistiche per gli Under 16 in tutti i settori dello Stadio Olimpico Grande Torino. Saranno inoltre previste le seguenti restrizioni per il settore ospiti: per i residenti nella Provincia di Bergamo sarà necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto in tutti i settori dello Stadio ad eccezione del settore Curva Primavera dove vi sarà il divieto di vendita per tutti i residenti nella Provincia di Bergamo (ad esclusione dei fidelizzati Cuore Toro).

Biglietti Torino-Atalanta 2020: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro nei Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

80 euro nelle Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 16)

200 euro in Tribuna Grande Torino (100 euro per gli Under 16)

E’ inoltre possibile prenotare la propria esperienza Toro Life al prezzo di 220 euro (160 euro per donne e under 16).

Sarà disponibile un numero limitato di posti omaggio in Curva Primavera per i ragazzi che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età, purché ogni Under 14 sia accompagnato da un adulto con biglietto intero. La promozione è attiva tramite web. La promozione non è attiva il giorno stesso della partita.

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16) in vendita fino alle 19:00 di venerdì 24 gennaio. In questo settore la vendita è libera, pertanto non è necessaria la fidelity card per l’acquisto.