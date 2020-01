Cairo: “Robaldo e Filadelfia? Noi vittime, danneggiati da questi ritardi”

Cairo risponde ancora sul suo profilo Instagram ai tifosi: “Il Filadelfia? Qualcuno gira la frittata e dà la colpa a noi. Follia”

Continua il botta e risposta via social tra il presidente del Torino Urbano Cairo. Il numero uno granata non si è nuovamente sottratto a rispondere ad alcuni punti della contestazione dei tifosi del Torino che questa volta hanno sollevato la questione impianti, con Robaldo e Filadelfia in primo piano. Cairo ha quindi spiegato la situazione attuale della questione: “Del Robaldo ti dico che abbiamo fatto un’asta e l’abbiamo vinta nell’aprile del 2016, quando ancora era Sindaco Fassino. Da allora stiamo aspettando di poter partire per fare i lavori e costruire un centro sportivo in cui riunire le squadre del Settore Giovanile. E qualcuno da a noi, che siamo le vittime, la responsabilità di questo ritardo. Ti pare giusto?”.

Cairo sul Filadelfia: “La Fondazione ha 1,5 milioni e non li spende”

Il presidente del Torino Cairo dopo aver toccato la questione Robaldo parla anche del Filaldelfia e dei ritardi nel proseguo dei lavori, in aperta contestazione con la Fondazione: “Per il Filadelfia c’è una Fondazione ha in cassa 1,5 milioni di euro (500.000 grazie all acquisto da parte mia dei seggiolini del Fila quando ci fu l’inaugurazione. Lo feci per dare un ulteriore contributo oltre al milione versato dalla Fondazione di mia mamma) e non li spende. Con quel milione e mezzo si potrebbe fare la mensa, la sala relax, l’ufficio, sistemare le vele. Invece nulla sono 2 anni e mezzo che questo milione e mezzo è li inutilizzato. E poi qualcuno da la colpa a me. Ma cosa fa la Fondazione? Cosa aspetta ad investire i soldi che ha in cassa? Il Torino paga l’affitto anche sul presupposto che questi lavori andavano fatti. Invece nulla. Tutto fermo. Come per il Robaldo. Il Torino ed io siamo danneggiati da questi ritardi, da questo immobilismo e qualcuno gira la frittata e da la colpa a noi! Follia! Questa è la verità!”.