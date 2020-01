In archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia ecco il tabellone completo dei quarti di finale: il Torino sarà ospite del Milan a San Siro

La Coppa Italia va avanti e arriva il momento dei quarti di finale con il Torino protagonista grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il Genoa di Nicola negli ottavi. Le migliori otto squadre, tutte appartenenti alla Serie A, si sfideranno per accedere alla doppia sfida in semifinale nell’ultimo turno ad eliminazione diretta. I quattro “big match” della Coppa Italia sono: Napoli-Lazio, Milan-Torino, Inter-Fiorentina e Juventus-Roma. Il Toro di Walter Mazzarri e del Gallo Belotti si giocherà uno storico e attesissimo accesso alle semifinali a San Siro contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic. I granata giocheranno fuori casa la sfida dei quarti per il migliore piazzamento nella scorsa stagione del Milan rispetto al Torino; la gara sarà disputata martedì 28 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro.

Coppa Italia: il tabellone dei quarti di finale

Ecco il quadro completo delle sfide dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020:

Martedì 21/01/2020, h.20:45, Napoli-Lazio, stadio San Paolo.

Mercoledì 22/01/2020, h.20:45, Juventus-Roma, stadio Allianz Stadium.

Martedì 28/01/2020, h.20:45, Milan-Torino, stadio San Siro.

Mercoledì 29/01/2020, h.20:45, Inter-Fiorentina, stadio San Siro.