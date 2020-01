Cairo: "Daspo? Non c'entro". E a chi lo invita a vendere risponde: "Te ne pentiresti" - Toro.it

Su Instagram, il presidente Urbano Cairo ha risposto ai tifosi che lo criticavano: “Quando arrivai, il Toro in 10 anni ne aveva fatti 7 in B”

Contestato allo stadio e criticato anche sul proprio profilo Instagram. Ma questa volta Urbano Cairo ha deciso di rispondere ad alcuni tifosi tifosi granata dando vita a un botta e risposta social. A chi lo invitava a cedere la società – “Per favore venda il Toro… glielo chiede uno che è sempre stato dalla parte” – il massimo dirigente granata ha risposto: “Guarda che poi ti pentiresti… quando arrivai il Toro in 10 anni ne aveva fatti 7 in B . L’anno scorso invece siamo arrivati settimi…”.

Cairo: “I daspo? Non c’entro nulla”

“Poteva essere un grande Presidente, invece ha mortificato in modo misero le speranze che un’intera tifoseria aveva riposto in lei” ha fatto notare un altro tifosi, mostrando la propria delusione. “Posso sempre recuperare – ha replicato Cairo – e poi il Toro prima di me in 10 anni 7 in B. Ora le cose sono molto cambiate. Anno scorso settimi…”.

Tra le accuse mosse a Cairo c’è anche quello di aver fatto daspare i tifosi della curva Primavera che da tempo lo criticavano. “Non c’entro nulla e ho sempre accettato le critiche, i fischi, le contestazioni mai vorrei che un tifoso del Toro fosse daspato. Anche se mi contesta. Sono per la libertà nella mia tv nei miei giornali e ovviamente allo stadio” ha replicato il presidente granata.

E a chi gli ha fatto notare il calo di presenze di tifosi allo stadio, rispetto agli anno in cui la squadra giocava al Delle Alpi, adducendolo al malcontento per la gestione del Torino, Cairo, sempre su Instagram, ha risposto: “Il Delle Alpi era uno stadio da 60.000 posti con 15.000 posti in Curva Maratona Il Grande Torino ha 6.000 posti in Maratona questa è la spiegazione del calo di affluenza”.