Sono in vendita i biglietti per Torino-Cremonese, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia: prezzi e informazioni utili

Il match che aprirà ufficialmente la stagione del Torino è la sfida contor la Cremonese, valida per il primo turno di Coppa Italia ed in programma per il 15 agosto alle ore 21.00 allo stadio Grande Torino. Con il ritorno parziale del pubblico ad assistere ai match dal vivo, il club granata ha annunciato l’inizio della vendita dei tagliandi a partire da lunedì 9 agosto alle ore 10.00, presso le ricevitorie abilitate del circuito Vivaticket, la Biglietteria dello Stadio ed online. Il numero disponibile dei tagliandi è limitato, secondo quanto previsto dalle norme approvate, in modo da consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza.

Biglietti Torino-Cremonese: i prezzi

10 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16)

20 euro in Tribuna Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro nelle Poltroncine Granata (15 euro per gli Under 16)

60 euro in Tribuna Grande Torino (30 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Per accedere all’impianto sarà necessario possedere il Green Pass che indichi l’avvenuta vaccinazione (almeno una dose da almeno 14 giorni) o la guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti al match o l’esito negativo del tampone effettuato nelle 48 ore prima della partita. Non sarà necessario per i bambini con età inferiore ai 12 anni. L’impianto aprirà due ore prima del fischio d’inizio. Per i possessori dei tagliandi di secondo e terzo anello, l’ingresso è previsto tra le 19.00 e le 20.00. Per chi invece starà al primo anello, dalle 20.00 alle 21.00.