I biglietti di Torino-Genoa di Coppa Italia: prezzi ed informazioni

I biglietti per Torino-Genoa, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, in programma per giovedì 9 gennaio alle ore 21.15: prezzi e informazioni utili

Dopo le vacanze i granata sono attesi dalla sfida di Roma e da quella di Coppa. Il club granata ha comunicato che è cominciata la vendita dei tagliandi per Torino-Genoa, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, che si disputerà giovedì 9 gennaio alle ore 21.15 allo stadio Grande Torino. E’ possibile acquistare i biglietti tramite le ricevitorie del circuito Vivaticket, online e alla Biglietteria Stadio, che resterà chiusa fino al 1° gennaio 2020 e riaprirà giovedì 2 gennaio 2020. Gli abbonati potranno esercitare la prelazione sul proprio posto fino al 3 gennaio, con la vendita in contemporanea di tutti i posti liberi dello stadio.

Biglietti Torino-Genoa Coppa Italia: i prezzi

10 euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16)

10 euro in Curva Primavera (5 euro per gli Under 16)

15 euro nei Distinti Granata (5 euro per gli Under 16)

20 euro in Tribuna Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro nelle Poltroncine Granata (15 euro per gli Under 16)

60 euro in Tribuna Grande Torino (30 euro per gli Under 16)

Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti potranno essere acquistati al costo di 10 euro (5 euro per gli Under 16), con il divieto di vendita ai residenti della Regione Liguria non in possesso della Tessera Cuore Toro per la Curva Primavera.