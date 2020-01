Cairo: "Anno partito col piede giusto. Col Genoa concentrati e affamati" - Toro.it

Anche il presidente Cairo si lascia prendere dall’euforia dopo la vittoria contro la Roma, e posta su Instagram la sua esultanza dopo il gol

L’euforia è contagiosa e lo sa bene il presidente Urbano Cairo, soddisfatto per la vittoria contro la Roma, ma che pensa già alla sfida con il Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Presente durante il match all’Olimpico di Roma, è stato immortalato al momento dell’esultanza al primo gol di Belotti. Cairo ha voluto riproporre lo scatto sul proprio profilo social, esternando tutta la propria contentezza così: “Grande gioia ieri sera al primo goal del Gallo“. L’inizio del nuovo anno ha riacceso le speranze del suo Toro, quasi impeccabile contro i giallorossi e che ora può tornare a sognare in grande.

L’euforia di Cairo su Instagram, che però pensa già al Genoa

La testa del patron granata è però già proiettata alla prossima aprtita. Giovedì c’è il Genoa in Coppa Italia e chi si ferma è perduto. Su Instagram ha infatti scelto motivare così i suoi giocatori: “Ora che l’anno è partito con il piede giusto concentrati e affamati come non mai per la partita di giovedì contro il Genoa!! Forza Toro!!“.

Ecco il post del presidente Cairo su Instagram.

Questa vittoria resta comunque una piccola soddisfazione che ha permesso al presidente di prendersi la rivincita sull’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi, ora proprio alla Roma.