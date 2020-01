Torino, Djidji titolare con la Roma e la porta torna a essere blindata

Contro la Roma Djidji ritrova la maglia da titolare e ripaga la fiducia di Mazzarri: provvidenziale l’intervento su Pellegrini

Non poteva iniziare meglio il Torino, non poteva farlo Koffie Djidji. Dalla partita contro la Roma i granata escono con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poter raddrizzare una stagione fin qui mediocre e soprattutto di avere una difesa che sa ancora erigere muri e barricate anche quando l’avversario le prova tutte per ribaltare un risultato che a tratti, se si considerano le condizioni dei granata alla vigilia, sembra ancora impensabile. Strepitoso Sirigu, impeccabile Nkoulou, bravo e fortunato Izzo: tre cetezze alle quali, sul campo dell’Olimpico, si è aggiunto anche Koffie Djidji che a distanza di oltre due mesi dall’ultima presenza da titolare torna a prendersi il suo posto in difesa sostituendo Bremer.

Djidi dà ragione a Mazzarri: è lui il vice Bremer

Se alla vigilia il dubbio era tra chi schierare al posto di Bremer, il campo e il post partita non possono che dare ragione a Mazzarri. Con il brasiliano fuori per squalifica il tecnico granata decide di puntare su Djidji lasciando ancora una volta ai box Kevin Bonifazi: scelta che aveva fatto sorgere non pochi dubbi soprattutto considerando la caratura dell’avversario.

E invece l’ivoriano ha saputo stupire: contro la Roma gioca una partita sicura, ordinata e con pochissime sbavature, quasi fosse un veterano della difesa granata. Parte bene fin dal primo minuto e poco importa se l’ultima uscita risale a più di due mesi fa e ai quei 15 minuti della sfida contro la Lazio. Dalla Roma bianconceleste a quella giallorossa, l’Olimpico questa volta porta bene al Toro e anche al difensore che si rende protagonista, tra l’altro, di un paio di interventi in scivolata che salvano letteralmente i granata. Chiedere a Pellegrini per conferma e, se si vuole, a Dzeko che in più di un’occasione ha fallito nel tentativo di avere la meglio proprio su Djidji. Ma ora?

Toro, in difesa hai un uomo in più: chi resta fuori?

Dalla Capitale, dunque, il Toro rientra con in tasca tre putni d’oro e con una pedina in più nello scacchiere di Mazzarri. Nonostante le sole 8 presenze stagionali, con più bassi che alti all’attivo, la prestazione di Djidji contro i giallorossi rischia di far sorgere più di qualche dubbio di formazione a Mazzarri. Certo non si può pensare che basti una buona prestazione per scalzare Bremer dalle gerarchie del tecnico ma è indubbio che il lavoro fatto dall’ivoriano stia pagando e il rendimento di una difesa di fatto quasi inedita lo dimostra.

Quasi inedita, sì, perchè se è vero che quella contro la Roma rappresenta la prima uscita da titolare per Djidji insieme a Izzo e Nkoulou, è altrettanto vero che nella scorsa stagione l’ivoriano ha spesso sostituito Moretti rapresentando una certezza per una difesa che di gol ne prendeva davvero pochi. E tornare al pasato, questa volta, si è rivelata la scelta giusta: non solo Djidji si fa trovare più che pronto ma la retroguardia granata torna a blindare la propria porta dopo settimane di gol subiti. E lo fa contro uno dei migliori attacchi della Serie A (il 4° dietro Atalanta, Lazio e Inter). Bisogna risalire fino alla vittoria contro il Genoa, infatti, per trovre un Toro capace di mantenere la propria porta inviolata. Che i granata abbiano davvero trovato la strada giusta?