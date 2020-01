Prima vittoria del 2020, con Belotti che ha rialzato la cresta: Top e Flop di Roma-Torino

I Top e i Flop di Roma-Torino 0-2: una vittoria preziosa che apre al meglio il 2020, grazie ad un super Belotti e anche ad un super Sirigu

Prima partita del 2020 e prima vittoria per il Torino, che ha espugnato l’Olimpico dopo 13 anni dall’ultima volta in Serie A. La sfida contro i giallorossi è però anche stata la numero 100 per Salvatore Sirigu ed ha visto un Belotti ritrovato dopo l’infortunio, che ha aperto il nuovo decennio con una doppietta. Insomma, epilogo all’insegna della perfezione grazie ad una prestazione di squadra eccellente. Qualche errore in uscita di troppo sarebbe potuto costare caro al Torino che però, grazie alla difesa solida e all’estremo difensore granata, è riuscito a mantenere il controllo, portando a casa la quarta sfida a reti inviolate della stagione. Il match contor i giallorossi è un buon punto da cui ripartire quanto lasciato con la chiusura del 2019.

Roma-Torino 0-2: i Top

Buona la prima del 2020. Il 2019 si era chiuso in tragedia, con la sconfitta contro la Spal e tutto sembrava ormai perduto. Un inizio di stagione che non è andato secondo i piani, lasciando troppe volte l’amaro in bocca. Contro la Roma però qualcosa è cambiato e c’è stato un completo ribaltamento del Toro delle ultime partite. I granata sono infatti riusciti a portare a casa una vittoria importante aprendo il nuovo anno nonchè il nuovo decennio nel migliore dei modi. Un exploit inaspettato quanto prezioso, che ha permesso di agganciare il Napoli e poter riaprire la stagione.

Belotti ha rialzato la cresta. L’ultimo gol del Gallo risaliva al 9 novembre 2019, con la doppietta contro il Brescia. Contro i giallorossi, però Belotti è tornato a dare il meglio di sè. Spensierato e motivato, ha infatti realizzato le due reti che hanno permesso di protare a casa il risultato, facendogli eguagliare il record di Ossola e piazzandolo al nono posto tra i marcatori della storia granata. Lui a servizio della squadra e viceversa, questa la combo vincente.

Quarto risultato positivo consecutivo in trasferta. Altra trasferta, altro buona prestazione. Mazzarri ed i suoi hanno infatti portato a casa il quarto risultato utile consecutivo in una sfida fuori casa. Il bilancio dell’ultimo periodo conta tre vittorie, compresa quella contro la Roma, e un pareggio rimediato al Bentegodi contro il Verona. La media è migliorata ed ora non resta che proseguire su questa linea, trasformando qualche prestazione mediocre di troppo in casa, in qualcosa di positivo.

Le magie di Sirigu. Una certezza fissa per Mazzarri prende il nome di SalvatoreSirigu. Arrivato a 100 presenze in granata, si è reso ancora una volta autore di una prestazione brillante, che ha permesso di mantenere il risultato giallorosso invariato. Sono state ben 9 le parate totali da parte dell’estremo difensore del Torino, delle quali 3 decisive. Il miglior modo insomma per celebrare la tripla cifra nelle presenze in granata ed il nuovo anno.

Roma-Torino 0-2: i Flop

Gli errori in uscita e nei disimpegni. Le uniche macchie nella prestazione contro la Roma sono state alcune leggerezze di troppo commesse in uscita e in fase di disimpegno. I giallorossi hanno infatti avuto più opportunità di tirare in porta, realizzando 25 tiri di cui 11 nello specchio. Numeri alti, che sottolineano la mancanza di precisione in alcune fasi del match, come sottolineato da Mazzarri dopo la partita. “Facciamo ancora qualche errore: le occasioni che ha avuto la Roma sono frutto di palle perse in uscita, lì bisogna ancora lavorare, mi sono arrabbiato per quello perché ci complichiamo la vita da soli“, queste le parole del tecnico livornese. Sirigu e la difesa anno però impedito che il gol arrivasse.