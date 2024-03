Al via la vendita dei tagliandi per il derby della Mole. Da comunicare ancora la data del match del weekend 13-14 aprile

Il Torino sul suo sito ufficiale comunica l’avvio della vendita dei biglietti per il derby con la Juventus che andrà in scena nel weekend 13-14 aprile. Ancora infatti non è ufficiale la data dell’incontro che si disputerà allo Stadio Olimpico-Grande Torino. La prima fase di vendita dei tagliandi è riservata agli abbonati, di seguito sarà disponibile per tutti. I dettagli con le date e i prezzi, in base al settore:

FASE 1 – ABBONATI | SOLO ONLINE SU TORINOFC.IT

Dalle ore 10.30 di lunedì 11 marzo, i soli abbonati alla stagione 23-24 possono acquistare fino a 4 biglietti a tessera per i loro amici granata, a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera. Per acquistare è necessario essere iscritti al nuovo sito TorinoFc.it e inserire il numero della card Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento.

FASE 2 – TITOLARI CUORE GRANATA | SOLO ONLINE SU SU TORINOFC.IT

Dalle ore 10.30 di mercoledì 13 marzo e fino alla mezzanotte di martedì 19 marzo la vendita sarà estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata (si può sottoscrivere sul sito del Torino), inclusi quindi gli abbonati.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di mercoledì 20 marzo online sul sito TorinoFc.it e Vivaticket.it scatterà la vendita libera per tutti i tifosi. Le prime 24 ore si potrà acquistare soltanto online: i punti vendita saranno attivi da giovedì 21 marzo.

SETTORE OSPITI JUVENTUS SOLDOUT

Il settore riservato alla tifoseria Juventus è stato acquistato nelle scorse settimane dai titolari di fidelity card Juventus ed è esaurito.